الفجيرة يعتلي صدارة الهواة للمرة الأولى والعروبة يطيح بالحصن



اعتلى الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى هذا الموسم إثر فوزه الصعب على ضيفه الحمرية بهدف اللاعب ساندر بنبشير، الذي أحرزه في الدقيقة 62 بعد مباراة مثيرة أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ11 من دوري الدرجة الأولى التي لعبت مكتملة مساء اليوم الجمعة، ليرفع الفجيرة بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، مستفيداً من فوز جاره العروبة، الذي تمكن من حسم مباراته أمام مضيفه دبا الحصن بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 2-0 في عقر داره خلال مباراة ديربي الساحل الشرقي. أحرز هدفي العروبة اللاعب محمد الحمادي في الدقيقتين 35، 71 ليرفع العروبة رصيده إلى 14 نقطة، وبقي الحصن بـ19 نقطة.



وانتهت مباراة يونايتد وضيفه مصفوت بتعادل سلبي خاسر، ليصل يونايتد برصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث خلف دبا الحصن، وبالرصيد ذاته 18 نقطة تمكن الذيد من تحقيق فوز عريض على الجزيرة الحمراء بنتيجة 4-0، وسجل الرباعية لوكاس برودوم «هاتريك»، وباسيرو الحسن «هدف»، ليرفع الذيد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 11 نقطة.



وحقق الاتفاق مفاجأة الأسبوع بعد تمكنه من تحقيق الفوز على حتا في عقر داره بهدف دون رد، ليرفع رصيده من النقاط إلى 6، وبقي حتا برصيد 16 نقطة.



وخيمت نتيجة التعادل السلبي على مواجهة الإمارات والعربي، ليكسب كل فريق نقطة خاسرة رفعت رصيد الإمارات إلى 17، والعربي إلى 16.



وانتهت مباراة مجد وسيتي على وقع التعادل بهدف، حيث بكّر الضيوف بهدف السبق عن طريق فايز أحمد، وعدل لمجد باتريسيو بروجوس، وشهدت المباراة طرد لاعب مجد بالبطاقة الحمراء صاموئيل أموكاه في الدقيقة 53.