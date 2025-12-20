الفجيرة يصعد لوصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى



واصل الفجيرة صحوته في دوري الدرجة الأولى وتمكن من تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد انتصاره العريض على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3 ـ 1 في ختام مواجهات الأسبوع العاشر من دوري الهواة، أحرز ثلاثية الفجيرة ساندر بنبشير «هدفين» وعبدالله أنور «هدفاً» فيما أحرز يتيمة الخاسر اللاعب أندرسون ليصل الفجيرة برصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني وبقي الاتفاق بثلاث نقاط في المركز الأخير، وشدد يونايتد الخناق على الفجيرة وفاز على غلف يونايتد بنتيجة 3 ــ 1، أحرز الأهداف إبراهيم أوتارا «هدفين» ومصطفى نام «هدفاً»، فيما سجل ليونايتد جون بوسوكو، ليرفع يونايتد رصيده إلى 17 نقطة مناصفة مع الفجيرة الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف وطرد حكم المباراة لاعب غلف لطفي معاشو.



وانتهت مباراة العروبة وضيفه حتا على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكلٍ. تقدم العروبة بهدف السبق عن طريق محمد الحمادي، وعدل حتا النتيجة في الوقت بدل الضائع ليصل الإعصار برصيده إلى 16 نقطة والعروبة إلى 10 نقاط.



وتلقى الحمرية هزيمة مفاجئة على ملعبه أمام الجزيرة الحمراء بهدف دون رد، جاء عن طريق جوزيف أمواه ليبقى الخاسر برصيد 14 نقطة ويصل الجزيرة الحمراء برصيده إلى 11 نقطة.

وتعادل الذيد ومجد 1 ـ 1 أحرز لمجد محمد المنهالي وعدل الذيد عبر عدنان الوردي ليرفع الذيد رصيده إلى 15 نقطة ومجد إلى 5 نقاط.