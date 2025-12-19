دبا الحصن يمطر مرمى العربي بثلاثية ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى



عزز دبا الحصن صدارته لدوري الدرجة الأولى، وضرب بقوة إثر فوزه العريض على مضيفه العربي بثلاثية نظيفة جاءت على مدار الشوطين في افتتاحية مواجهات الأسبوع العاشر من دوري الأولى ليستعيد الحصن نغمة الانتصارات، أحرز الثلاثية كل من جواو فيتور «هدفين» وجيسوس «هدف» في الدقائق 13، 33، 64 ليصل الفائز برصيده إلى 19 نقطة، وبقي العربي بـ 15 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع، وفي المباراة الثانية استعاد الإمارات وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الصعب على مصفوت بهدف دون رد عن طريق لينادرو كورديرو في الدقيقة 46 ليرفع الصقور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وتجمد الخاسر عند 5 نقاط.



ويوم السبت تستكمل مباريات الجولة العاشرة بإقامة 5 مواجهات تدخلها الأجهزة الفنية بطموح حصد النقاط الثلاث، ويلتقي العروبة المنتشي بفوزه على الفجيرة بفريق حتا الثالث برصيد 15 نقطة، ويرحل الحمرية الخامس برصيد 14 نقطة لملعب الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، ويحل الفجيرة سادس الترتيب بـ 14 نقطة ضيفاً على الاتفاق صاحب المركز الأخير بثلاث نقاط، في وقت يبحث فيه يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو عن تعويض الهزيمة الثقيلة قبل أيام أمام الفجيرة برباعية، وذلك عندما يلتقي غلف يونايتد على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية، ويستقبل الذيد ضيفه مجد في الشارقة.