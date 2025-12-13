الفجيرة يستعرض في شباك يونايتد بيرلو بالأربعة



حسم الفجيرة نتيجة مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى أمام يونايتد أف سي وذلك بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 4-2 خلال مباراة مثيرة وقوية أقيمت على أرضية ملعب الفجيرة الذي أحرز له كل من ساندر بنبشبير «هدفان» مع هدف لكل من البديل عبدالرحمن جمعة وإسماعيل ايسو وذلك في الدقائق 7، 48،76 90+1، فيما أحرز ثنائية فريق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو لاعبه سيدريك نانا في الدقيقتين 14، 70، ليصل الفجيرة برصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس وهو نفس رصيد يونايتد الذي تراجع سادساً.



وفي المباراة الثانية المؤجلة من نفس الجولة تمكن الحمرية من الفوز على الاتفاق بهدف دون رد أحرزه اللاعب ادموندو ابوليناريو في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول ليرفع الحمرية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الفجيرة فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 3 نقاط في المركز الأخير.