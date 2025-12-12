الفجيرة المتوهج يستقبل يونايتد والحمرية أمام الاتفاق ضمن مؤجلات دوري الهواة



تقام في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء المباراتان المؤجلتان من الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى (الهواة).



وتجمع المباراة الأولى كلاً من الفجيرة ويونايتد في قمة مرتقبة بالساحل الشرقي، ويسعى الفجيرة العاشر في سلم الترتيب برصيد 11 نقطة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد انتصاره قبل أسبوع على دبا الحصن المتصدر بثنائية نظيفة، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يونايتد، الساعي إلى اعتلاء الصدارة بعد أن وصل رصيد الفريق إلى الرابع في سلم الترتيب بـ14 نقطة.



وفي المباراة الثانية يواجه الحمرية صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة ضيفه الاتفاق «الأخير» برصيد 3 نقاط، وكان الحمرية قد فاز في المباراة الماضية على مجد بنتيجة 2-1، في وقت خسر فيه الاتفاق ضد الجزيرة الحمراء برباعية نظيفة.