الفجيرة يسقط دبا الحصن متصدر دوري الدرجة الأولى



قلب الفجيرة تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 على المتصدر دبا الحصن، وذلك خلال المباراة المثيرة والمؤجلة من الجولة الثالثة للمسابقة، وجاءت المباراة قوية ومثيرة حتى دقائقها الأخيرة.



بكر الضيوف بهدفي السبق عن طريق كل من عكاشة حمزاوي ولوكاس روشا في الدقيقتين 13، 19، وقلص الفجيرة الفارق في الشوط الأول عبر عبدالله أنور ق 29، وفي آخر دقائق النصف الثاني من المواجهة انتفض ذئاب الفجيرة وأحرز هدفين عبر كل من وليد فلاح وارفين طه في الدقيقتين 80، 90+3 ليصل الفجيرة رصيده إلى 11 في المركز التاسع مناصفة مع الحمرية الذي يملك نفس الرصيد، في وقت بقى فيه الحصن في الصدارة بـ16 نقطة.



وتلقى الحصن الخسارة الثانية في آخر 3 مباريات بعد هزيمته قبل أسبوعين أمام ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2-0. وكان يونايتد قد حقق الفوز أمس على ضيفه مجد بنتيجة 2-0 خلال اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة.