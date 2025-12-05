حبيب الفردان يقود يونايتد للفوز على مجد بثنائية في الهواة



قاد النجم الدولي السابق حبيب الفردان فريقه يونايتد إف سي إلى تحقيق الفوز على مجد بنتيجة 2-0، خلال المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من مسابقة دوري الدرجة الأولى، نظراً لمشاركة يونايتد ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة. وفرض يونايتد، فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، أفضليته على اللقاء منذ البداية وأضاع أكثر من فرصة، وفي الدقيقة 41 تمكن حبيب الفردان من إحراز هدفه الأول مع فريقه يونايتد، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب نفسه هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 47، وأكمل مجد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب حمد النعيمي بالبطاقة الثانية في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز يونايتد على مجد بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة متقدماً نحو المركز الرابع مناصفة مع الذيد، الذي يملك الرصيد نفسه، وتجمد رصيد مجد عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.



والسبت يسعى الفجيرة برصيد 8 نقاط إلى تعويض فقدانه نقاط مباراة الديربي أمام جاره العروبة بهدفين دون رد قبل أسبوع، وذلك عندما يلاقي ضيفه دبا الحصن متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، وينتظر أن تكون هذه المباراة قوية ومثيرة بين الطرفين، وذلك من واقع مركز كل فريق، إذ يسعى الفجيرة للتواجد في مركز قريب من أندية المقدمة، في وقت يلعب فيه الضيوف للحفاظ على صدارة الترتيب بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على مصفوت بهدفين دون رد.