يونايتد يواجه مجد.. والحصن ضيفاً على الفجيرة ضمن مؤجلات «الهواة»



يستقبل فريق يونايتد ضيفه مجد على أرضية ملعب دبي الرياضية في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق من مساء غدٍ الجمعة، وذلك ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى «الهواة» في حين تقام، السبت، المباراة الثانية المؤجلة من الجولة نفسها، والتي تجمع الفجيرة ودبا الحصن المتصدر.



ويدخل يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو والذي يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة مباراته أمام مجد بطموح الفوز وذلك لتقريب فارق النقاط بينه وبين أندية المقدمة، وحقق يونايتد الفوز في مباراته الأخيرة على الإمارات بهدفين دون رد، ولذلك يطمح بيرلو في مواصلة لاعبي فريقه نغمة الانتصارات في المسابقة والوصول إلى النقطة 14، وفيما يتعلق بفريق مجد، فحال الفريق لا يسر، إذ يحتل المركز الرابع عشر «قبل الأخير» برصيد 4 نقاط وخسر مواجهته في الجولة الماضية أمام الحمرية بنتيجة 2-1، ويدخل مباراة الجمعة بهدف التعويض لمغادرة قاع الترتيب المؤدي في نهاية المسابقة للهبوط لدوري الدرجة الثانية.



ويوم السبت يسعى الفجيرة برصيد 8 نقاط إلى تعويض فقدانه نقاط مباراة الديربي أمام جاره العروبة بهدفين دون رد قبل أسبوع، وذلك عندما يلاقي ضيفه دبا الحصن متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة، وينتظر أن تكون هذه المباراة قوية ومثيرة بين الطرفين وذلك من واقع مركز كل فريق، إذ يسعى الفجيرة للتواجد في مركز قريب من أندية المقدمة، في وقت يلعب فيه الضيوف للحفاظ على صدارة الترتيب بعد تحقيق الفوز في المباراة الماضية على مصفوت بهدفين دون رد.