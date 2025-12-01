«الكراسي الموسيقية» تفرض نفسها على دوري «الهواة»



فرضت لعبة الكراسي الموسيقية نفسها على مستوى صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، التي تربع عليها حتا قبل أسبوع عقب نهاية الجولة الثامنة، لكن دبا الحصن عرف كيف يستعيد قمة الترتيب في ختام مواجهات الأسبوع التاسع بعد فوزه على مصفوت بثنائية نظيفة رفعت رصيد الفريق إلى 16 نقطة، في وقت أفضت فيه مباراة قمة الأسبوع بين حتا والعربي إلى تعادل سلبي خاسر لكلا الفريقين ليتراجع حتا إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة وهو نفس رصيد العربي الثالث.



ولأول مرة يطرق الذيد أبواب المربع الذهبي بعد وصوله إلى النقطة 14 بعد فوزه الصعب على سيتي، شأنه شأن فريق غلف يونايتد الخامس برصيد 13 نقطة والذي خطف النجومية للأسبوع الثاني توالياً بعد فوزه المستحق على الأمارات في عقر الدار بهدف دون رد، لتتراجع حظوظ الإمارات خطوة جديدة للوراء بعد تلقيه خسارة ثانية على التوالي كانت الأولى قبل أيام يونايتد بهدفين دون رد ليتوقف رصيد الإمارات عند 13 نقطة.



وعلى مستوى قاع الترتيب تعرضت الفرق الثلاثة التي تحتل ذيل الترتيب، لمزيد من الهزائم بعد خسارة مصفوت الثالث عشر بخمس نقاط للهزيمة أمام الحصن المتصدر، وهزيمة مجد الرابع عشر ضد الحمرية ليبقى بأربع نقاط، في وقت يقبع فيه فريق الاتفاق في المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام الجزيرة الحمراء برباعية ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.



وشهدت الجولة التاسعة إشهار الحكام 38 بطاقة ملونة خلال 7 مواجهات، وأحرز اللاعبون لـ 13 هدفاً لتتراجع نسبة الأهداف التي بلغت خلال الأسبوع الثامن 20 هدفاً، وحافظ هداف المسابقة ساندر بنبشير لاعب الفجيرة على صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف على الرغم من هزيمة فريقه الفجيرة خلال مواجهة الديربي أمام العروبة بنتيجة 2-0.