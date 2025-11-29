دبا الحصن يستعيد صدارة «الهواة» مستفيداً من تعادل حتا والعربي



استعاد دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» من حتا بعد فوزه على مصفوت بنتيجة 2-0 في افتتاحية مواجهات الجولة التاسعة، ليصل الحصن برصيده إلى 16 نقطة في قمة الترتيب، أحرز ثنائية الفوز كل من ليوناردو ولوكاس روشا في الدقيقتين 45+1، 65، وانتهت مباراة القمة بين حتا وضيفه العربي على وقع التعادل السلبي، ليتراجع حتا إلى المركز الثاني، والعربي ثالثاً، ولكلا الفريقين 15 نقطة.



وفي المباراة الثالثة واصل غلف يونايتد تحقيق المفاجآت، وتمكن من تحقيق الفوز الثاني على التوالي على مضيفه الإمارات بهدف اللاعب ويبرتي كريستيانو، الذي سجله في الدقيقة 90+5 ليصل الفائز برصيده إلى 13 نقطة، ويصعد للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد الإمارات، الذي تراجع خامساً، وكان غلف يونايتد قد حقق الفوز قبل أسبوع على دبا الحصن، وتقام الأحد 4 مباريات تجمع كلاً من الفجيرة والعروبة في ديربي الإمارة، وسيتي والذيد، والجزيرة الحمراء يلاقي الاتفاق، فيما يستقبل مجد ضيفه الحمرية.