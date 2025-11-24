35 بطاقة ملونة و20 هدفاً في الجولة الثامنة بدوري «الهواة»



لأول مرة منذ انطلاقة دوري الدرجة الأولى قبل ثماني جولات، يتربع فريق حتا على صدارة «الهواة» بعد فوزه على مصفوت برباعية، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة بفارق الأهداف عن العربي الذي يملك ذات الرصيد، وخدمت نتائج الأندية الأخرى فريق حتا بعد خسارة دبا الحصن على ملعبه بثنائية أمام غلف يونايتد ليتراجع للمركز الثالث بـ13 نقطة، وكانت الفرصة مواتية لفريق العربي في استعادة الصدارة بشرط تحقيق الفوز على الفجيرة الذي فرض عليه التعادل الإيجابي 2-2، ليصل العربي برصيده إلى 14 نقطة، فيما وصل الفجيرة إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.



وفشل فريق الإمارات في استعادة نغمة الانتصارات وتلقى هزيمة على ملعبه أمام يونايتد بقيادة الأسطورة بيرلو، بنتيجة 0-2 ليجد الإمارات نفسه في وضع حرج ويتراجع إلى المركز الرابع بـ13 نقطة، ووصل يونايتد إلى النقطة 11.

وشهد قاع الجدول انتفاضة بعد تحقيق كل من العروبة والاتفاق للفوز الأول في الدوري، حيث تجاوز العروبة عقبة الجزيرة الحمراء بنتيجة 3-2 ليصل إلى 6 نقاط، وفوز الاتفاق على مجد 3-2، وفجر سيتي الصاعد حديثاً المفاجأة وتمكن من الفوز على الحمرية بهدف دون رد، ووضعت هزيمة مصفوت الخامسة في المسابقة الفريق في مهب الريح بعد تراجع نتائج مصفوت في المسابقة برصيد 5 نقاط.



وكانت الجولة الثامنة قد شهدت إشهار حكام الملاعب لـ35 بطاقة ملونة، وتسجيل اللاعبين لـ20 هدفاً أعلاها في مباراة الاتفاق الفائز على مجد 3-2، وعزز لاعب الفجيرة ساندر بنبشير موقعه في صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف، يليه 4 لاعبين برصيد 6 أهداف، وهم بينك أفوبي «العربي»، إيمانويل موتالي «غلف يوناتيد»، فابيو داسيلفا «الإمارات»، صموئيل بيدرو «يونايتد».

وضمن مباريات الجولة التاسعة، تبرز قمة حتا والعربي لفك ارتباط الصدارة، ويستقبل الفجيرة جاره العروبة، ويواجه غلف يونايتد فريق الإمارات، ويلاقي دبا الحصن ضيفه مصفوت، وسيتي يواجه الذيد والجزيرة الحمراء ينتظر الاتفاق.