دبا الحصن يهدي حتا صدارة «الهواة»



اعتلي حتا صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» في افتتاحية الجولة الثامنة بعد فوزه على مصفوت بنتيجة 2-0، أحرز الهدفين كل من: صاموئيل غونزاليز، ورفائيل سيلفا، في الدقيقتين 56 و90+2، ليرفع حتا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول وبقي مصفوت برصيد 5 نقاط في المركز الثاني عشر، ولعب الفريق الخاسر منذ الدقيقة 39 بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب تيدان سياكا بالبطاقة الحمراء.



واستفاد حتا من تعثر دبا الحصن الذي كان متصدراً المسابقة إلى ما قبل بدء الجولة الثامنة والذي تعرض لهزيمة مفاجأة على أرضه أمام غلف يونايتد، بنتيجة 2-0، وجاء الهدفان في الشوط الثاني من اللقاء عبر كل من: إيمانويل موتالي وويبريتي كريستاينو 69 و80، ليتجمد رصيد دبا الحصن عند 13 نقطة، ويتحول للوصافة، ورفع غلف رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس.



وتقام اليوم الأحد 5 مواجهات، في مقدمتها مباراة الإمارات ثالث الترتيب برصيد 11 نقطة، والذي يستقبل فريق يونايتد بقيادة المدرب الأسطورة الإيطالي بيرلو، ويستضيف العربي فريق الفجيرة، ويستقبل العروبة فريق الجزيرة الحمراء، ويلتقي مجد بضيفه الاتفاق، والحمرية في مواجهة سيتي.