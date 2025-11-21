مباراتان في افتتاحية الجولة الثامنة لدوري «الهواة»



يلتقي فريق دبا الحصن المتصدر منافسه فريق غلف يونايتد في افتتاحية الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، في تمام الساعة الرابعة والنصف وخمس دقائق عصر غد السبت، يملك دبا الحصن 13 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن العربي والإمارات في وقت يحتل فيه غلف يونايتد المركز العاشر برصيد 7 نقاط، وحقق الحصن فوزاً مهماً الجولة الماضية على يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي بيرلو بعد الفوز عليه بنتيجة 2 ـ 0، في وقت خسر فيه فريق غلف أمام حتا بنتيجة 1 ـ 4.



وفي المباراة الثانية، يرحل حتا رابع الترتيب برصيد 11 نقطة نحو ملعب جاره مصفوت صاحب المركز الثاني عشر بخمس نقاط، وتقام الأحد المقبل 5 مواجهات أبرزها مباراة الإمارات وصيف الترتيب برصيد 13 نقطة بضيفه يونايتد الثامن بثماني نقاط.



وفي بقية المواجهات يستقبل العروبة ضيفه الجزيرة الحمراء، ويلاقي الحمرية ضيفه سيتي، ويرحل الفجيرة إلى ملعب العربي صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، وفي اللقاء الأخير ليوم يستقبل مجد ضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير دون رصيد من النقاط.