40 هدفاً في الجولة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد



بعد توقف استمر لأكثر من عقد من الزمان عادت بطولة كأس الاتحاد للأضواء مجدداً مع انطلاق منافسات الدور التمهيدي للبطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم لموسم 2025-2026، بمشاركة 46 فريقاً من أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وأقيمت مباريات الدور التمهيدي على مدى 3 أيام، بمشاركة فرق أندية الدرجتين الثانية والثالثة، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وشهدت المباريات التي أقيمت على مدى 3 أيام تسجيل 40 هدفاً وتأهل 14 فريقاً للدور الثاني، وهي الفرق التي ستنضم لفرق دوري الدرجة الأولى الـ15، يضاف إليها الفرق الثلاثة التي تأهلت عن طريق القرعة ليكتمل عددها إلى 32، والفرق الـ14 التي ضمنت وجودها في دور الـ32 هي الاتحاد، مودرن سبورت، وفريقا فورت فيرتوس من الدرجة الثانية والثالثة، يونايتد، الصقور العربية، لجينتوس إف سي، وفريق 365، الفتح، فالكون، فرسان هسبانيا، جي ريدز، سيتي «ب» نوفا ستار.



ويعكس تنظيم البطولة حرص اتحاد الكرة والتزامه الدائم بتوفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في تطوير أداء الأندية وصقل مهارات اللاعبين، بما يخدم كرة القدم الإماراتية على المدى البعيد ويعزز مسار تطورها.

وقال عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات: عودة بطولة كأس الاتحاد تأتي ضمن أهداف اتحاد الكرة للموسم الحالي وحرصه على إحداث تطوير في مسابقات كرة القدم الخاصة بأندية الهواة، بما يضمن استدامة التنافس ورفع مستوى الأداء الفني والبدني للاعبين. البطولة ستسهم في زيادة عدد المباريات الرسمية التي تحتاج إليها الأجهزة الفنية لزيادة الخبرات والارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين.



وأضاف عبيد الشامسي: حريصون على تطوير منصات أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ونسعى دوماً من خلالها إلى توسيع قاعدة المشاركة على مستوى جميع الفئات، بما يخدم تطلعاتنا في بناء جيل جديد من اللاعبين على قدر أعلى من الاحترافية. كما نسعى من خلال عودة البطولة إلى إعادة إحياء ذاكرة المنافسات القوية التي لطالما ارتبطت باسم كأس الاتحاد.

وختم تصريحه قائلاً: نتطلع إلى أن تشكل النسخة الجديدة من كأس الاتحاد إضافة نوعية لمسابقات الموسم الحالي، وأن تكون منصة لتقديم كرة قدم ممتعة تعكس تطور أندية الهواة وطموحاتها الكبيرة في المنافسة وتحقيق الإنجازات.