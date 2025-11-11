الفرنسي بنبشير ماكينة أهداف لا تتوقف في الفجيرة



استعاد الفرنسي من أصل مغربي ساندر بنبشير، لاعب الفجيرة، حاسته التهديفية ومركزه في صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى، بعد مرور 7 جولات على انطلاقة المسابقة التي تربع خلالها الموسم السابق على صدارة قائمة الهدافين، برصيد 21 هدفاً سجلها في 25 مباراة خاضها في جميع البطولات، وفي الجولة السابعة والأخيرة تمكن بنبشير من قيادة الفجيرة إلى تحقيق فوز عريض على مصفوت بنتيجة 5-3 مسجلاً «هاتريك»، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في صدارة الهدافين، ولا تزال شهية اللاعب ساندر بنبشير مفتوحة ويرغب في مزيد من الأهداف لمصلحة فريقه.



ويشير اللاعب بنبشير، الذي كان محط أنظار أكثر من نادٍ خلال الميركاتو الصيفي الأخير، إلى أن لقب الهداف للعام الثاني على التوالي سيكون آخر اهتمامه، والأهم هو صعود الفجيرة إلى دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري، بعد مرور أكثر من 5 مواسم قضاها الفريق في دوري «الهواة»، موضحاً أن تعاون اللاعبين ودعم مجلس الإدارة سيحققان للفجيرة حلم التأهل للمحترفين، متمنياً اقتران الصعود بحصوله على لقب الهداف.

ويحتل الفجيرة المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 4 مواجهات حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في مثلها، ولديه مباراة مؤجلة ضد فريق دبا الحصن المتصدر.