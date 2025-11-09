جاسمينز مدرب العروبة الضحية الثانية في دوري «الهواة»



أقال مجلس إدارة نادي العروبة برئاسة علي مبارك بن عباد، البرتغالي أندريه جاسمينز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب تراجع نتائج الفريق الهابط حديثاً من دوري أدنوك للمحترفين، الذي يحتل حالياً المركز قبل الأخير «14» برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات بعد أن خاض الفريق الأخضر 5 مواجهات في المسابقة، آخرها كان التعادل أمام فريق مجد ضمن الجولة السابعة من المسابقة، وهو التعادل الذي عجّل برحيل المدرب البرتغالي، لا سيما وأن العروبة لم يحقق أي فوز في الدوري، ليكون جاسمينز ثاني الضحايا بعد رحيل المدرب المواطن عيسى بوصيم، المدير الفني لفريق مجد، بعد مرور 4 جولات على انطلاقة المسابقة، ولا تزال إدارة فريق مجد تبحث عن مدرب يقود الفريق خلال الفترة المقبل، إذ يقوم إداري الفريق محمد العمودي بالإشراف فنياً على مجد، وذلك خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.



ولن تتوقف مقصلة إقالة المدربين في دوري الأولى عند جاسمينز، وفي الطريق عدد آخر من المدربين المرشحين للرحيل، حيث تحوم الشكوك حول استمرارية مدرب مصفوت راشد البدواوي بعد تلقي الفريق هزيمة عريضة أمام الفجيرة بنتيجة 5-3، ويملك الفريق 5 نقاط من 7 مباريات، حقق فيها الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.