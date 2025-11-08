سيتي يتألق ويهزم الاتفاق بثلاثية في «الهواة»

محمد فضل

واصل فريق سيتي مشوار التألق، وتمكن في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» من تحقيق فوز عريض على ضيفه الاتفاق بثلاثة نظيفة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، ويبقى الاتفاق بلا رصيد من النقاط في المركز الخامس عشر والأخير، بعد تعرضه للهزيمة الرابعة في المسابقة، أحرز أهداف سيتي كل من: إسماعيل سلطان، وحسن عبدالسلام لاعب الاتفاق بالخطأ في مرمى فريقه، وأحرز حمد عيسى فهد الهدف الثالث.

كما تعادل فريقا الذيد والحمرية بدون أهداف في ديربي الشارقة، ليرفع الذيد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس ليصبح قريباً من مراكز الصدارة، في حين وصل الحمرية إلى النقطة الثامنة في المركز السابع، وشهدت مباريات الأمس فوز دبا الحصن على يونايتد بنتيجة 2-0، وحتا على غلف يونايتد 4-1، والعربي على الجزيرة الحمراء بهدف دون رد، وفاز الفجيرة على مصفوت بنتيجة 5-3، فيما تعادل العروبة ومجد دون أهداف.