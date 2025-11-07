دبا الحصن يتصدر «الهواة» ويهزم يونايتد «بيرلو» بثنائية



اعتلى فريق دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» في الجولة السابعة، بفارق الأهداف عن العربي والإمارات بعد فوزه على يونايتد 2-0، ليثأر الحصن لهزيمته في تمهيدي كأس رئيس الدولة من رفاق الإيطالي بيرلو، مدرب يونايتد، سجل ثنائية دبا الحصن عكاشة حمزاوي، ولارس فيلديفيك، ليرفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة، ويبقى يونايتد عند النقطة الثامنة متراجعاً للمركز السادس، وأكمل يونايتد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب عثمان جمال الدين في الدقيقة 71.

كما حقق العربي فوزاً مهماً على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف دون رد، جاء عن طريق نبيل توناني، ليصل العربي برصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، واستعاد حتا نغمة الانتصارات بالفوز على غلف يونايتد بنتيجة 4-1، سجل منها صموئيل غونزاليز هدفين، وهدف لكل من عبدالله خميس، وأندرسون كامبوس، وأحرز هدف غلف يونايتد، دانيال سندي، ليصل حتا برصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، وبقي غلف في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.



وواصل فريق الفجيرة الصحوة وحقق فوزه الثاني على التوالي على ضيفه مصفوت بنتيجة 5-3، أحرز منها هداف الفريق ساندر بنبشير «هاتريك»، ومحمد ديوب، وفهد باروت، لكل منهما هدف، وأحرز لمصفوت جانغ، هدفين، وهدف لمجنتون كوتو، ليصل الفجيرة إلى المركز الثامن برصيد 7 نقاط، وفي آخر اللقاءات تعادل العروبة ومجد بدون أهداف، ويفشل العروبة في تحقيق الفوز الأول في الدوري منذ انطلاقة المسابقة.