5 مباريات في انطلاقة الأسبوع السابع للهواة



تنطلق في الرابعة و45 دقيقة من عصر الجمعة مواجهات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 5 مباريات مرتقبة ومثيرة، وتتصدر مواجهة دبا الحصن الوصيف ويونايتد السادس مشهد مباريات الغد، والتي يدخلها دبا الحصن بدوافع عديدة، في مقدمتها رد اعتبار الهزيمة أمام فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، الذي أطاح بدبا الحصن من تمهيدي مسابقة كأس رئيس الدولة من دور نصف النهائي بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1، وسيكون الصراع حول النقاط الثلاث على أشده بين الفريقين، وعاد الحصن قبل أسبوع من ملعب الإمارات المتصدر بتعادل خاسر رفع رصيد الفريق إلى 10 نقاط، وهي النتيجة ذاتها التي حققها يونايتد أمام حتا بهدف لكل فريق، ويملك يونايتد 8 نقاط في المركز السادس، وطالب بيرلو لاعبي فريقه بضرورة تطبيق خطة الجهاز الفني خلال المباراة المهمة أمام دبا الحصن.



استعادة النغمة



وفي المباراة الثانية يستضيف حتا الخامس برصيد 8 نقاط فريق غلف يونايتد السادس برصيد 7 نقاط، وسيكون الفوز واستعادة النغمة عنوان هذه المباراة بعد فشل الفريقين في تحقيق الانتصار في الجولة السابقة، بتعادل حتا أمام يونايتد وخسارة غلف يونايتد أمام الفجيرة الثاني عشر برصيد 4 نقاط، الذي يلاقي اليوم في الساحل الشرقي فريق مصفوت الحادي عشر بأربع نقاط، وخسر مصفوت بثلاثية ضد فريق الجزيرة الحمراء والذي يستقبل هو الآخر فريق العربي في مباراة يتوقع أن تكون مثيرة بين العربي ثالث الترتيب برصيد 10 نقاط وفريق الجزيرة الحمراء العاشر بخمس نقاط.



في المباراة الخامسة يرحل العروبة نحو ملعب مجد في العين، ولا يزال الفريق الضيف صاحب المركز قبل الأخير بنقطتين يبحث عن فوزه الأول في المسابقة بعد تعرضه لهزيمتين والتعادل في مباراتين، في وقت يملك فيه مجد 3 نقاط في المركز الثالث عشر.



ويوم السبت تقام مباراتان في ختام مواجهات الأسبوع، في الأولى يستقبل الذيد جاره الحمرية في ديربي الشارقة، ويستضيف سيتي بملعب حتا فريق الاتفاق في مباراة تأتي بذكريات وجود الفريقين خلال الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية.