التعادل عنوان الجولة السادسة من «دوري الهواة»



فرض التعادل نفسه على مباراتي الإمارات المتصدر ووصيفه دبا الحصن التي انتهت بنتيجة 2 ـ 2، وفي دبي انتهت مباراة يونايتد وضيفه حتا أيضاً بتعادل إيجابي بهدف لكلٍ، وذلك في افتتاحية مواجهات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، في اللقاء الأول فشل الإمارات في استعادة النغمة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام حتا، وعاد الفريق من جديد وتمكن من إدراك التعادل ضد دبا الحصن الذي سجل له كل من كوستا ولارس في الدقيقتين 48، 70، فيما أحرز ثنائية الإمارات ديغو أندريه وسيدي حامد 53 و80، ليرفع الصقور رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، ودبا الحصن إلى 10 نقاط في المركز الثاني. وانتهت مباراة يونايتد وجاره حتا بتعادل مثير 1 ـ 1 أحرز ليونايتد صاموئيل لوبيز في الدقيقة 20، ولحتا عبدالله خميس 58، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 8 نقاط في المركزين الثالث والرابع.



وتمكن فريق الجزيرة الحمراء من الفوز خارج الديار على مصفوت بنتيجة 3 ـ 1 سجل الأهداف كل من سجاد كمال «هدفين 5، 12» ورضا حنيوي 65، فيما أحرز هدف مصفوت اللاعب سياكا في الدقيقة 4، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط وهو ذات الرصيد الذي يملكه مصفوت.

وحقق الفجيرة فوزه الأول في المسابقة على حساب غلف يونايتد بنتيجة 2 ـ 1، بكر لفريق غلف فنتون في الدقيقة 37 وفي الشوط الثاني نجح الفجيرة من إدراك التعادل والتقدم عبر هداف الفريق ساندر بنبشير 52، 82، ليصل الفجيرة برصيده إلى 4 نقاط وللخاسر 7 نقاط، وتقام غداً الأحد 3 مواجهات، حيث يستقبل العروبة فريق سيتي، والعربي يستضيف مجد، والاتفاق ضد الذيد.