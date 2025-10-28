حدث في دوري «الهواة».. فريق بدون مدربه يفوز على منافسه

محمد فضل

صنع فريق مجد، أحد فرق دوري الدرجة الأولى، الحدث خلال مباراته أمام مصفوت ضمن الجولة الخامسة من دوري «الهواة»، والتي حقق فيها الفوز بهدف نظيف أحرزه اللاعب باتريسيو برجوس في الدقيقة 29، وذلك دون وجود أي فرد من أفراد الجهاز الفني، بعد أن غاب المدرب الوطني عيسى بوصيم عن الفريق، مع تناثر أخبار بتقديمه استقالته إلى إدارة النادي عقب هزيمة الفريق بخماسية في الجولة الرابعة ضد فريق غلف يونايتد، وتولى محمد العمودي مدير الفريق الأول دور المدرب طوال وقت المباراة التي جمعته على ملعب القطارة في العين، ليحقق مجد المفاجأة دون مدربه، الفوز الأول في المسابقة، رافعاً رصيده إلى 3 نقاط.

وفي بقية المواجهات حقق الذيد الفوز على العروبة بهدف دون رد، ليواصل الخاسر النتائج المتراجعة في المسابقة ويتعرض للهزيمة الثانية مع تعادل وحيد، ولم يتمكن العروبة من الفوز في أي مباراة له في الدوري، ليحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة شأنه شأن جاره الفجيرة الذي يملك هو الآخر نقطة وحيدة.