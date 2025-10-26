حتا يلحق بالإمارات المتصدر الهزيمة الأولى في دوري «الهواة»



ألحق حتا الهزيمة الأولى بفريق الإمارات المتصدر بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جاءت في افتتاحية الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى، أحرز الثنائية كل من رفائيل سيلفا وانيس كريمي 9، 59، وسجل للإمارات فابيو تكسيرا في الدقيقة 45+5، ليرفع حتا رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس وبقى الإمارات في الصدارة رغم الخسارة برصيد 12 نقطة، وفي مباراة ثانية تعادل كل من الجزيرة الحمراء وغلف يونايتد بهدف لكل فريق بكر للضيوف اللاعب جوليان جانفيه في الدقيقة 45+5 وعدل للجزيرة الحمراء اللاعب والاس غوميز في الدقيقة 71، ليرفع غلف يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، والجزيرة الحمراء إلى نقطتين في المركز الـ11. وتتواصل مواجهات الأسبوع الخامس غداً الإثنين بثلاث مباريات تجمع كلاً من الذيد والعروبة، وسيتي والعربي، ومجد يستقبل مصفوت.