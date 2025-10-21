روضة المنصوري تشهر بطاقتها الحمراء الأولى في «الهواة»



شهدت الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى «الهواة» إشهار الحكم، روضة المنصوري، للبطاقة الحمراء الأولى في مسيرتها التحكيمية، بعد طردها للاعب فريق مصفوت، تيديان سياكا، في الدقيقة 54، وقامت روضة المنصوري بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة للاعب دون توجيه أي إنذار إليه، وذلك إثر تدخله العنيف على لاعب فريق الذيد خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وتعتبر هذه البطاقة الأولى في مسيرة روضة المنصوري المتألقة مع الصافرة الذهبية في مسيرتها التحكيمية.



وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة قد أسندت إليها إدارة عدد من المباريات على مستوى دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي ودوري الدرجة الأولى، وجاءت قرارات روضة المنصوري محل إشادة وتقدير من قبل خبراء التحكيم، ومحل احترام من قبل اللاعبين، لتشق طريقها بقوة نحو نجومية التحكيم.



وكان أول ظهور لطاقم التحكيم النسائي في دوري المحترفين خلال مباريات الموسم الماضي، وتحديداً خلال الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، عندما أدارت روضة المنصوري بنجاح مباراة كلباء وخورفكان، بمعاونة من زميلتيها، أمل جمال، حكماً مساعداً ثانياً، وخلود الزعابي، حكم فيديو مساعداً.