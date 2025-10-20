أهداف بالجملة وبطاقات ملونة تقترب من حاجز الـ 40 في «الهواة»



بلغت الإثارة ذروتها خلال لقاءات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، حيث أقيمت 7 مواجهات كان الفوز حاضراً في 4 مباريات والتعادل في ثلاث، وشهدت المباريات تسجيل اللاعبين لـ 22 هدفاً وإشهار الحكام لـ 38 بطاقة ملونة، وحافظ فريق الإمارات بقيادة المدرب الوطني بدر طبيب على موقع في قمة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة متصدراً بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز في 4 مباريات، يليه في الترتيب فريق دبا الحصن برصيد 9 نقاط من 3 مباريات ولديه مباراة مؤجلة.



وفي المركز الثالث يأتي كل من الحمرية المتعادل مع العروبة 1-1 وفريق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو الذي خسر نقطتين على أرضية ملعبه أمام فريق الجزيرة الحمراء الذي فرض التعادل الإيجابي على يونايتد بنتيجة 3-3، ليصل الحمرية ويونايتد برصيدهم إلى 7 نقاط، وفي المركزين الخامس والسادس يأتي كل من غلف يونايتد والعربي الذي خسر للمرة الأولى ضد فريق الذيد على أرضية ملعبه في أم القيوين، في وقت تمكن فيه غلف يوناتيد من تحقيق أكبر فوز للفريق في دوري الأولى خلال الموسم الحالي بعد أن أمطر مرمى مجد بنتيجة 5-1، ليصل بنقاطه إلى 6 وهو نفس رصيد العربي.



ويحتل مصفوت المركز السابع بخمس نقاط بعد أن كان الفريق قريباً من حصد العلامة الكاملة أمام سيتي الذي عرف كيف يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع وينجح في العودة إلى دبي بنقطة غالية رفعت رصيد الفريق الأحمر إلى 4 نقاط وهو ذات الرصيد الذي يملكه حتا الخاسر أمام الحصن والذيد المتفوق على العربي، وتحتل فرق الفجيرة والعروبة والجزيرة الحمراء من المراكز الحادي عشر وحتى الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة، في وقت لا يملك فيه فريقا الاتفاق ومجد أي رصيد من النقاط.



