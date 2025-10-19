سيتي ومصفوت «حبايب».. والذيد يُلحق بالعربي الهزيمة الأولى في «الهواة»



فرض فريق سيتي التعادل الإيجابي على مضيفه مصفوت بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، تقدم لمصفوت اللاعب سيد عفان في الدقيقة 72 وعدل لسيتي اللاعب فيكتور شينا في الدقيقة 87 ليصل مصفوت برصيده إلى 5 نقاط وسيتي إلى 4 نقاط، كما حقق الذيد فوزه الأول على العربي بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعب سيد بوريا في الدقيقة 71، ليرفع الذيد رصيده إلى 4 نقاط، وبقي العربي بـ6 نقاط، وتعتبر هذه الخسارة الأولى للعربي في المسابقة.

كما تقاسم العروبة وضيفه الحمرية نقاط المباراة بعد نهاية اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم الحمرية بهدف السبق عن طريق اللاعب دورماديوسيت في الدقيقة 58، وعادل للعروبة فرانسسكو ديجو في آخر دقيقة من زمن المباراة ليرفع الحمرية رصيده إلى 7 نقاط ويبقى العروبة عند نقطة وحيدة في آخر جدول الترتيب.