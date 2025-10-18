الإمارات يحلق بصدارة «الهواة».. وقطار يونايتد «بيرلو» يتوقف في الجزيرة الحمراء



حلق فريق الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه المثير على ضيفه الفجيرة بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة. أحرز للإمارات، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، كل من كارلوس ألبرتو وتكسيرا وأليفيرا في الدقائق 23، 56، 72، وأحرز ثنائية الفجيرة صاحب النقطة اليتيمة لاعبه الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقتين 49، 90+5، وتم طرد لاعب الإمارات سعود حسن في الوقت بدل الضائع. كما تمكن دبا الحصن من تحقيق فوز صعب على حتا بهدف اللاعب عكاشة حمزاوي في الدقيقة 71 ليصل الحصن برصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وبقي الإعصار بأربع نقاط في المركز الثامن.



وأوقف الجزيرة الحمراء قطار يونايتد ومدربه الأسطورة «بيرلو» بعد أن فرض عليه التعادل بنتيجة 3-3، أحرز للجزيرة الحمراء الذي بادر بالتسجيل كل من داودا بيلمي ورضا حنيوي وغوميز في الدقائق 2، 25، 81، وسجل ليونايتد كل من لوبيز «هدفين»، وسيدريك في الدقائق 9، 16، 61، ليصل يونايتد برصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، والجزيرة الحمراء إلى نقطة واحدة.



وفي لقاء آخر، أمطر فريق غلف يونايتد مرمى ضيفه مجد بنتيجة 5-1، سجل الخماسية كل من موتالي «هدفين»، إضافة إلى هدف لكل من لطفي معاشو وجاسما ومايلز، في الدقائق 21، 26، 33، 57، 65، وأحرز هدف مجد اللاعب علي اليحيائي في الدقيقة 61، ليصل غلف يونايتد برصيده إلى 6 نقاط، ويبقى فريق مجد دون رصيد من النقاط في المركز الأخير، وتقام غداً الأحد 3 مباريات، هي: العروبة ضد الحمرية، والعربي يستقبل الذيد، ومصفوت يستقبل سيتي.