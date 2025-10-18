ماجد ناصر: أسعد لحظة عندما وجدت مارادونا أمامي في غرفة ملابس الوصل



أكد ماجد ناصر كابتن فريق الحمرية وحارس مرمى منتخب الإمارات السابق، فخره بفترة تواجده مع الوصل وخوضه مع «الإمبراطور» أفضل مواسمه الكروية لأكثر من 8 مواسم متتالية، لافتاً الى أنه يعتبر نفسه من اللاعبين المحظوظين الذين تدربوا على يد الأسطورة الأرجنتينية دييجو آرماندو مارادونا الذي تولى الإشراف على تدريب الوصل في فترات سابقة، مشيراً إلى أنهم كلاعبين لم يصدقوا حينها أن النجم العالمي مارادونا هو من يتولى تدريب «الفهود».



وواصل: إدارة الوصل فاجأتهم حينها وهم داخل غرفة الملابس بوجود الأسطورة الراحل مارادونا في زعبيل، وقالوا لنا هذا مدربكم، ليكون الخبر بمثابة مفاجأة سعيدة لنا كلاعبين، ولفت الى أن جمهور الوصل أيضاً تفاجأ بوجود الأسطورة في قلعة زعبيل ومع تولي مارادونا التدريب زاد عدد الجماهير التي كانت تحضر إلى التدريب بأعداد تتجاوز 5000 مشجع، ناهيك عن المباريات التي كانت تكتظ بعشاق كرة القدم ولا يوجد مقعد واحد شاغر خلال المباريات التي تقام بملعب الوصل في زعبيل، حتى الأندية التي تلعب ضد الوصل كانت جماهيرها ولاعبيها في غاية الدهشة والإبهار لتواجد مارادونا على مقعد التدريب والكل يتمنى أخذ لقطة أو الظفر بتوقيع الأسطورة مارادونا.

ونوه كابتن فريق الحمرية، إلى أن مارادونا كان يشرح عملياً خلال التمارين ما كان يقوم به عندما كان لاعباً في الأندية التي ارتدى قمصانها والتي منها على سبيل المثال بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي الذي صنع أمجاده فضلاً عن تتويجه بلقب مونديال كأس العالم مع منتخب التانغو.



كما تطرق ماجد ناصر، إلى لقب «قلب الأسد» الذي أطلقه عليه جمهور الوصل بعد تألقه مع الإمبراطور خلال موسم 2004 - 2005 وهى الفترة التي كان فيها النادي يمر بظروف صعبة للغاية، موضحاً أن مسيرته الكروية بدأت مع كرة اليد والتي استمرت لمواسم عدة لكن جمهور كرة القدم شجعه على الانتقال إلى كرة القدم، منوهاً إلى أن كرة اليد أيضاً ساعدته على التألق حراسة المرمى مع الفجيرة أولاً ومن بعده الوصل ثم شباب الأهلي الذي انتقل إليه بطلب من مدربه الإسباني فلوريس.