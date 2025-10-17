دبا الحصن وحتا أبرز مواجهات الجولة الرابعة بـ«الهواة»



يستأنف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» مشواره، غداً السبت، بأربع مباريات في افتتاحية الجولة الرابعة، حيث تبرز للواجهة مباراة دبا الحصن وضيفه حتا عند الساعة 5.00 مساء، بينما تجمع بقية المباريات الإمارات مع الفجيرة، ويونايتد مع الجزيرة الحمراء، وجلف يونايتد مع مجد في التوقيت نفسه، على أن تستكمل مواجهات الجولة مساء بعد غد الأحد بـ3 مباريات تجمع العروبة مع الحمرية، ومصفوت مع سيتي، والعربي مع الذيد، بينما يخلد الاتفاق للراحة.



وكانت الجولة الماضية التي شهدت إقامة 3 مباريات فقط أسفرت عن اعتلاء فريق الإمارات صدارة الترتيب العام برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة» عقب الفوز على الجزيرة الحمراء بهدف وحيد، بينما تغلب سيتي على جلف يونايتد 3-2، وتعادل مصفوت والذيد 3-3.