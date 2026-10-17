الحمرية يستعيد الوصافة والجزيرة الحمراء يفاجئ الذيد في «الهواة»

استعاد الحمرية نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق الفوز خارج الأرض على مضيفه سيتي بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى، ليرفع عنابي الهواة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني مناصفة مع الإمارات أحرز ثنائية الفائز كل من ايتالو دي سوزا ويوسف الزجاري في الدقيقتين 7، 33، وتراجع سيتي إلى المركز الرابع عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

وفي المباراة الثانية حقق الجزيرة الحمراء فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى إثر فوزه خارج القواعد على الذيد بنتيجة 2-1، أحرز ثنائية الفوز كل من سيد بوريا مدافع الذيد بالخطأ في مرمى فريقه "نيران صديقة" في الدقيقة 6، وكيفين سونا 73، وأحرز للذيد الذي تعرض للهزيمة الثانية على التوالي الحساني تامبورا في الدقيقة 12 ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 6 نقاط متقدماً نحو المركز الثالث عشر، وتجمد الذيد عند 10 نقاط متراجعاً نحو المركز الرابع.

وتختتم مواجهات هذه الجولة يوم الأحد بإقامة مباراة دبا الفجيرة وضيفه العربي متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة فيما يملك دبا 10 نقاط في المركز الخامس، فيما يستقبل البطائح ضيفه فورت فيرتوس ويملك البطائح 8 نقاط في المركز الـ11، في وقت يحتل فورت فيرتوس المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وكانت مباريات اليوم الأول قد انتهت بفوز الإمارات على غلف يونايتد بنتيجة 7-1، وبالم سيتي على الفجيرة 4-2، فيما تعادل العروبة ودبا الحصن 1-1.