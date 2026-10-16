نتيجة قاسية على إنييستا.. الإمارات يكتسح غلف يونايتد بسباعية في «الهواة»

ألحق فريق الإمارات «الصقور» خسارة قاسية بمضيفه غلف يونايتد، الذي يقوده المدرب الإسباني أندريس إنييستا، بعدما تغلب عليه بنتيجة (7-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب فندق ومنتجع جبل علي في دبي في افتتاحية الأسبوع السابع، ليرفع الإمارات رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند ست نقاط في المركز الـ12.

وسجل أهداف الإمارات إنج بيرو (17)، والبرازيلي لوكاس دي روشا (45+3)، والفرنسي سيدي حامد (65 و83)، والأردني بهاء فيصل (78 و87)، وفهد بدر (90+3)، بينما سجل هدف غلف يونايتد البرازيلي ويبيرتي كريستيانو سيلفا (85).

وفي مباراة ثانية حقق فريق بالم سيتي فوزاً مهماً على مضيفه الفجيرة بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد نادي دبا، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، متساوياً مع الفجيرة الذي تراجع إلى المركز الثامن بالرصيد نفسه.

سجل أهداف بالم سيتي الفرنسي عبدالله ديابي في الدقيقتين (12 و72)، والإسباني أليخاندرو ميليرو (35)، ومنصور سعيد (82).

وفي مباراة ثالثة، تعادل العروبة على ملعبه مع ضيفه دبا الحصن بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الضيوف عن طريق الإسباني أليخاندرو فرنانديس (3)، قبل أن يدرك البوسني نيمانيا أندوسيتش التعادل للعروبة (8)، ليرفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، مقابل ثماني نقاط لدبا الحصن في المركز العاشر.

وتقام السبت مباراتان.