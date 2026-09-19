تحليل | الأرض تخاصم أصحابها في «الهواة»

واصل دوري الدرجة الأولى إثارته ونديته، بعدما حملت مباريات الأسبوع الخامس، التي أقيمت جميعها يوم الجمعة، العديد من المفاجآت والنتائج اللافتة، وشهدت المباريات السبع انتصارات كاملة، من بينها 5 انتصارات للضيوف، في ظاهرة عكست أفضلية الفرق الزائرة على أصحاب الأرض.

وسقط البطائح على ملعبه أمام الحمرية، وخسر الفجيرة أمام دبا الحصن، فيما تلقى العروبة الهزيمة أمام ضيفه الإمارات، وتعرض سيتي للخسارة أمام المتصدر العربي، كما عاد فورت فيرتوس بفوز ثمين من ملعب بالم سيتي. وفي المقابل، استفاد غلف يونايتد ودبا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما حققا الفوز على ملعبيهما.

وشهدت الجولة غزارة تهديفية لافتة، بعدما اهتزت الشباك في 28 مناسبة، وكانت مباراة دبا والاتفاق الأكثر غزارة، وانتهت بفوز دبا 4-1. كما واصل العربي انفراده بصدارة الترتيب، بعدما تجاوز مضيفه سيتي بصعوبة بنتيجة 3-2، ليحافظ على سجله القوي ويعزز موقعه في القمة.

مشاهد لافتة

وحملت الجولة العديد من المشاهد اللافتة، أبرزها الفوز الثاني على التوالي لغلف يونايتد بقيادة الإسباني أندريس إنييستا، الذي واصل حصد النتائج الإيجابية مع الفريق، فيما سجل الحمرية انتصاره الثاني توالياً، بعدما حسم ديربي المنطقة أمام البطائح بثلاثية، ليتراجع الأخير في جدول الترتيب.

ورغم غيابه عن مباريات الجولة بسبب الراحة، حافظ الذيد على وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن العربي المتصدر بـ13 نقطة. وفي المقابل، أنقذ دبا أندية الفجيرة من جولة صعبة، بعدما حقق فوزاً مهماً على الاتفاق 4-1، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، في وقت تواصلت فيه النتائج السلبية لبقية فرق الإمارة، بخسارة الفجيرة على ملعبه أمام دبا الحصن، والعروبة أمام الإمارات 1-3.

وواصل فورت فيرتوس، الحصان الأسود للمسابقة، نتائجه اللافتة، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب بالم سيتي، ليؤكد قدرته على مقارعة فرق المقدمة. ولم يتمكن بالم سيتي من مواصلة انتفاضته، عقب فوزه الكبير في الجولة الماضية على دبا الحصن، ليعود مجدداً إلى دائرة الخسائر.

9 نقاط

وتملك ثلاثة فرق 9 نقاط، هي دبا والحمرية وفورت فيرتوس، وتحتل المراكز من الثالث إلى الخامس، فيما يأتي البطائح سادساً برصيد 7 نقاط. وتملك ستة فرق 6 نقاط، وهي دبا الحصن، والفجيرة، وغلف يونايتد، والإمارات، والعروبة، وبالم سيتي، بينما يقبع الاتفاق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، يسبقه الجزيرة الحمراء بنقطتين.

صراع الهدافين

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر أربعة لاعبين القائمة برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم جوناثان لاعب دبا، وياسين بنطيب مهاجم العربي، وجونيور أندرسون لاعب سيتي، وأفوب توناني لاعب غلف يونايتد، في ظل منافسة مفتوحة مع استمرار جولات المسابقة.