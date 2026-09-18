العربي يغرد بصدارة الهواة في جولة ترفض التعادل

أقيمت الجمعة مواجهات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى والتي انتهت جميعها على وقع الفوز الذي كان حاضراً خلال المواجهات السبع، وتمكن العربي من تعزيز صدارته إثر فوزه الصعب على سيتي بنتيجة 3 ـ 2 بعد مباراة متقلبة في كل فتراتها أحرز للعربي كل من ياسين الدريدي وغبرائيل كامارجو وشيخ تيمتي في الدقائق 4، 78، 90+3، وسجل ثنائية الخاسر ايرناني سالدانها في الدقيقتين 21، 30 ليصل العربي برصيده إلى 13 نقطة مغرداً وحيداً بصدارة المسابقة وبقى سيتي برصيد 4 نقاط الثالث عشر.

وتمكن دبا الفجيرة من التربع على المركز الثالث بعد فوزه العريض على ضيفه الاتفاق صاحب المركز الأخير بنتيجة 4 ـ 1 أحرز منها جوناثان «هدفين» وجويلهرام وجون فراكي، فيما دون على هدف الخاسر أحمد منصور، وطرد حكم المباراة لاعب الاتفاق باسيلي في آخر أنفاس اللقاء ليصل دبا برصيده إلى 9 نقاط وظل الاتفاق بنقطة وحيدة.

وفي المباراة الثالثة واصل الحمرية مشوار الصحوة وتمكن من تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه خارج الديار على جاره البطائح بنتيجة 3 ـ 1، وجاءت الأهداف عن طريق كل من إبراهيم محمد هدفين، ويوسف الزجاري هدفاً، وسجل للبطائح البرازيلي اوليفيرا ليرفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما تراجع البطائح للمركز الخامس برصيد 7 نقاط.

وفاز دبا الحصن على مضيفه الفجيرة بثنائية لوكوفيتش وفرنانديز، فيما أحرز للفجيرة الذي بادر بالتسجيل لاعبه فلاح وليد ليصل الحصن برصيده إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد الفجيرة.

وعاد الإمارات من ملعب خورفكان بالعلامة الكاملة إثر الفوز العريض على مضيفه العروبة بنتيجة 3 ـ 1، أحرز الثلاثية كل من انج بيرو، ولوكاس داروشا ولوكاس فيرناند ليرفع الصقور رصيده إلى 6 نقاط وبقي العروبة بنفس الرصيد 6 نقاط.

وللمباراة الثانية على التوالي ينجح المدرب الإسباني اندرياس انيستا من قيادة فريقه غلف يونايتد للفوز بعد تخطيه ضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2 ـ 0 عن طريق نوناتي افوب ولورينكو الفارو ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط، ويبقى الجزيرة الحمراء برصيد نقطتين.

وحسم فورت فيرتوس، مفاجأة المسابقة، مباراته أمام بالم سيتي بعد أن حقق عليه الفوز بنتيجة 3 ـ 2، تبادل في إحرازهما كل من موسى ديالو ومارك ديزاهي وموسى نديا، وأحرز لبالم سيتي جويل وارجوجا وميليرو، ليصل فورت برصيده إلى 6 نقاط وهو نفس رصيد فورت فيرتوس.