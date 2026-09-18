«الحمرية» المحطة السابعة في مسيرة المخضرم راشد عيسى

حطّ اللاعب الدولي السابق راشد عيسى رحاله في نادي الحمرية، بعدما وقّع عقداً جديداً مع «عنابي الهواة»، ليدافع عن ألوان الفريق حتى نهاية الموسم الكروي 2026-2027، في صفقة تعزز صفوف الحمرية بلاعب خبرة وصاحب مسيرة حافلة في الملاعب المحلية، لينضم راشد عيسى، البالغ من العمر 36 عاماً، إلى كتيبة الحمرية، التي تضم عدداً من الأسماء البارزة، من بينها الحارس المخضرم ماجد ناصر، وسلطان الشامسي، لاعب العين السابق.

وتعد تجربة الحمرية المحطة السابعة في مسيرة عيسى الكروية، بعدما بدأ مشواره مع نادي الوصل، قبل أن ينتقل عام 2015 إلى العين، حيث أمضى موسمين، ثم خاض تجارب مع النصر وخورفكان، قبل أن ينتقل إلى حتا، الذي أسهم في قيادته للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين قبل ثلاثة مواسم.

ووقع بعد حتا مع العربي القيواني، حيث ارتدى قميص النادي «الأزرق» لموسمين متتاليين، وقدم خلالهما مستويات ونتائج لافتة، ليختار خوض تحدٍ جديد مع الحمرية، الباحث عن تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويمتلك راشد عيسى سجلاً دولياً مميزاً، إذ سبق له تمثيل مختلف منتخبات الإمارات الوطنية، الأمر الذي يمنح الحمرية إضافة مهمة من حيث الخبرة والقدرة على التعامل مع المباريات والبطولات المختلفة.

وأعرب راشد عيسى عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الحمرية، مؤكداً تطلعه إلى تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في تحقيق طموحات الفريق.

وقال: «سعيد بارتداء قميص الحمرية والانضمام إلى "عنابي الهواة"، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي وجماهيره، وأن أقدم المستوى الذي يوازي حجم الثقة التي حصلت عليها.

وأكد اللاعب المخضرم قدرته على مواصلة العطاء في الملاعب، مشيراً إلى أنه لا يزال قادراً على اللعب لمواسم عدة أخرى، ومتطلعاً إلى أن تكون تجربته الجديدة مع الحمرية حافلة بالنجاحات، وأن ينجح مع بقية زملائه اللاعبين في كتابة تاريخ جديد للفريق.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الحمرية ضم في مواسم سابقة كلاً من: فيصل خليل، وإسماعيل الحمادي نجمي شباب الأهلي السابقين.