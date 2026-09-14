العربي والذيد يتقاسمان صدارة «الهواة» .. إنييستا وماريغا يخطفان الأضواء

حملت مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى العديد من الأخبار المتباينة لجماهير «الهواة»، بين نتائج إيجابية وأخرى مخيبة للآمال، وشهدت المواجهات السبع تسجيل 16 هدفاً، في تراجع نسبي عن حصيلة الجولات الماضية، فيما أشهر الحكام 31 بطاقة صفراء.

وعلى صعيد صراع الصدارة، واصل العربي والذيد التربع على قمة الترتيب برصيد 10 نقاط لكل منهما، مع أفضلية للعربي الذي يحتل المركز الأول بفارق الأهداف، رغم تعادله «الخاسر» أمام العروبة بهدف لمثله، ليفقد نقطتين ثمينتين، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية.

في المقابل، استغل الذيد تعثر المتصدر، وحقق فوزاً مستحقاً على دبا الفجيرة بهدفين دون رد، ليؤكد الفريق طموحاته الكبيرة في المنافسة، ويضع نفسه مبكراً ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، وإن كان من المبكر الحديث عن هوية المتأهلين، إلا أن العربي والذيد أثبتا حتى الآن جدارتهما باعتلاء قمة المسابقة.

ويأتي البطائح في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد أن عاد فريق المدرب المواطن الوحيد في المسابقة، محمد الجالبوت، من ملعب الإمارات بالعلامة الكاملة، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية، ويشدد الخناق على ثنائي الصدارة.

6 فرق بـ 6 نقاط

وتتقاسم 6 فرق المراكز من الرابع وحتى التاسع برصيد 6 نقاط، وهي الفجيرة والعروبة ودبا الفجيرة وفورت فيرتوس والحمرية وبالم سيتي، في ظل تقارب كبير في جدول الترتيب، بينما يحتل سيتي المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وتملك 3 أندية، هي دبا الحصن وغلف يونايتد والإمارات، 3 نقاط لكل منها، فيما يأتي الجزيرة الحمراء في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين، ويقبع الاتفاق في المركز الأخير بنقطة واحدة.

إنييستا وماريغا

نجح الإسباني أندرياس إنييستا، مدرب غلف يونايتد، في وضع حد لسلسلة هزائم فريقه، بعدما قاده لتحقيق أول انتصار له في المسابقة، إثر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في مشواره بدوري الدرجة الأولى.

وفي المقابل، رد موسى ماريغا لاعب بالم سيتي على المشككين بأفضل طريقة، بعدما قاد فريقه إلى فوز ثمين على دبا الحصن بنتيجة 3-2، حيث تكفل النجم السنغالي بتسجيل الأهداف الثلاثة لفريقه، ليؤكد حضوره بقوة في المنافسة على صدارة الهدافين ، كما واصل محمد الجالبوت تأكيد حضوره اللافت مع البطائح، بعدما وضع فريقه في المركز الثالث، ليصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على الصعود، خلف العربي والذيد.

وأوقف العروبة سلسلة انتصارات العربي، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتنتهي انتصارات المتصدر المتتالية، والتي بلغت 3 انتصارات منذ انطلاقة المسابقة.

وعلى صعيد الهدافين، يتقاسم ياسين بنطيب لاعب العربي، وأندرسون جونيور لاعب سيتي، صدارة الهدافين، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

تقام مواجهات الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي دبا الفجيرة مع الاتفاق، وغلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء، وسيتي مع العربي، والعروبة مع الإمارات، والفجيرة مع دبا الحصن، والبطائح مع الحمرية، وبالم سيتي مع فورت فيرتوس.