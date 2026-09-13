«هاتريك» ماريغا يقود بالم سيتي للفوز على دبا الحصن.. والحمرية يعبر الفجيرة

قاد السنغالي موسى ماريغا فريقه بالم سيتي الوافد الجديد لدوري الأولى إلى تحقيق فوز غالٍ ومثير على دبا الحصن على أرضية ملعبه 3-2 بعد مباراة متقلبة في كل تفاصيلها جاءت ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من المسابقة، بكَّر دبا الحصن بهدف السبق في الدقيقة الثالثة عبر أليخاندرو هيريرا وعدّل ماريغا بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة الشوط الأول.

وعاد الحصن وسجّل الثاني عبر مايك لوكوفيتش في الدقيقة 41، لكن ماريغا نجم المباراة أعاد اللقاء لنقطة التعادل في الدقيقة 57، وأضاف هدفه الشخصي الثالث له ولفريقه في الدقيقة 78 ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، وتجمد دبا الحصن عند 3 نقاط في المركز الـ11.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في ختام مواجهات الأسبوع الرابع حقق الحمرية فوزاً ثميناً على ضيفه الفجيرة بهدفين دون رد أحرزهما كل من أحمد عامر ويوسف الزدجالي في الدقيقتين 85، 90+2 ليرفع الحمرية رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، وهو نفس رصيد الفجيرة صاحب المركز الرابع.