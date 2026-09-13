أحمد الصراف: فوز يونايتد على الاتفاق بقيادة إنييستا بداية «الغيث»

اكد أحمد الصراف رئيس نادي غلف يونايتد احد فرق دوري الدرجة الأولى، أن الفوز الأول الذي حققه فريقه بقيادة المدرب الإسباني أندرياس إنييستا على فريق الاتفاق ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى يعتبر بداية لانتصارات قادمة في المسابقة هذا الموسم، مشيداً بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو فريقه وبالخطة التي خاض بها الرسام إنييستا المباراة أمام فريق كبير ومدجج بالنجوم المحترفين من أوروبا، وقال لـ «البيان» إن الثقة التي وضعها الجهاز الفني في لاعبي فريقه قادتهم للحصول على النقاط الثلاث الأولى في الدوري وفي اعتقادي أن أداء غلف يونايتد يتطور من مباراة لأخرى، معرباً عن أمله في مواصلة الفريق بذات الرتم في اللقاء المقبل ضد الجزيرة الحمراء يوم 18 الجاري على أرضية ملعب غلف يونايتد بمنطقة جبل علي، والتي سيدخلها لاعبو الفريق برغبة كبيرة في تحقيق الفوز بالعلامة الكاملة مع كامل الاحترام للفريق الزائر لملعب المباراة في دبي.

ووصف الصراف دوري الدرجة الأولى بالقوي، لافتاً إلى أن كافة الفرق تلعب من أجل الفوز بنقاط المباراة مما يزيد من حرارة المباريات، وأعرب عن أمله في زيادة أعداد الحضور الجماهيري للمواجهات والذي يثري اللقاءات ويرفع من حماس اللاعبين.

وقال الصراف: غلف يونايتد يخوض موسمه الرابع بدوري الدرجة الأولى، وهذه السنة السادسة لنا في مسابقات الدوري منذ الدرجة الثالثة، وتابع: هدفنا أن نفوز بدوري الدرجة الأولى ونصل إلى المكان الذي نطمح إليه، لكن في الوقت المناسب، والأهم بالنسبة له بناء فريق يتطور خطوة بخطوة ومن مباراة لأخرى ويعمل بمنظومة واستراتيجية مدروسة، وسنختار الوقت والمناسب لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين ولن يكون هناك تسرع في هذا الأمر.