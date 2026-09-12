إنيستا يقود غلف يونايتد لفوزه الأول في الهواة

حسم البطائح قمة مواجهات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى بعد فوزه خارج القواعد على مضيفه الإمارات بهدف اللاعب محمد راشد الذي جاء في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد راشد ليصعد البطائح إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويتراجع الإمارات للمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية حقق غلف يونايتد بقيادة المدرب الإسباني اندرياس إنيستا فوزه الأول في المسابقة بعد تخطيه عقبة مضيفه الاتفاق بهدف اللاعب لورينكو الفارو والذي أحرزه في الدقائق الأخيرة للمباراة ليكسب غلف يونايتد أول ثلاث نقاط ويغادر المركز الأخير متقدماً نحو المركز العاشر في وقت تراجع فيه الاتفاق «الخاسر» للمركز الخامس عشر «الأخير» برصيد نقطة يتيمة.

وتختتم الأحد مواجهات الأسبوع الرابع بلقاء الحمرية برصيد 3 نقاط بضيفه الفجيرة بست نقاط ويلاقي دبا الحصن فريق بالم سيتي في مباراة يبحث فيها الفريقان عن فك ارتباط النقاط الثلاث التي تجمع الحصن وبالم، وتقام المباراتان عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء.

وكانت مواجهات الجمعة قد أسفرت عن فوز الذيد على دبا بنتيجة 2-0، وتعادل العربي والعروبة بهدف، وتعادل الجزيرة الحمراء وسيتي 2-2.