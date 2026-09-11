العروبة يوقف انتصارات العربي والذيد يفاجئ دبا في «الهواة»

أوقف العروبة انطلاقة العربي المثالية في دوري الأولى وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدف خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من المسابقة.

بكر العربي بهدف السبق عن طريق ريجيس جياكومين في الدقيقة 29 وعدل العروبة عبر اللاعب شيفيت شيفيتي في الدقيقة 61 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد العربي إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الذيد، والعروبة إلى 6 نقاط في المركز الرابع، ويعتبر هذا التعادل هو الأول للعربي الذي حقق انطلاقة استثنائية هذا الموسم وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية.

وفي مباراة ثانية واصل فريق الذيد صحوته وتمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 2-0 ليرفع الذيد رصيده إلى 10 نقاط متساوياً مع العربي المتصدر بفارق الأهداف، في وقت تجمد فيه رصيد دبا عند 6 نقاط، أحرز هدفي الفريق الفائز كل من فارس هلال وباسيرو الحسن في الدقائق 6، و55.

وانتهت مباراة الجزيرة الحمراء وضيفه سيتي على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، أحرز ثنائية الجزيرة كل من مهند القصاب وعبده أوتارا، وسجل لسيتي إيرياني سالدانا وأندرسون ليصل سيتي برصيده إلى 4 نقاط والجزيرة إلى نقطتين. وتقام يوم السبت مباراة الإمارات والبطائح في قمة الأسبوع ويتطلع الفريقين لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة الإمارات على أرضية ملعب الفجيرة بهدف وهزيمة البطائح في الشارقة على يد العربي المتصدر، ويملك الإمارات صاحب الأرض 3 نقاط من 3 مباريات والبطائح 4 نقاط .

فيما يواجه الاتفاق الثالث عشر والذي يملك نقطة وحيدة ضيفه غلف يونايتد صاحب المركز الأخير دون رصيد من النقاط، وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد بمباراتي الحمرية والفجيرة، إلى جانب دبا الحصن وبالم سيتي.