3 مواجهات قوية تفتتح الأسبوع الرابع من دوري «الهواة»



تشهد مواجهات دوري الدرجة الأولى غداً الجمعة إقامة ثلاث مباريات ساخنة في افتتاح الأسبوع الرابع من المسابقة، وذلك في تمام الساعة 18:55، حيث يلتقي العربي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بفريق العروبة صاحب المركز السادس برصيد 5 نقاط في لقاء مهم للفريقين، وكان العربي قد حقق الفوز الثالث على التوالي الجولة الماضية عندما تفوق على البطائح على ملعبه بنتيجة 2-1، في وقت حقق فيه العروبة الفوز على الجزيرة الحمراء بثنائية نظيفة ليصل برصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية يبحث الذيد وصيف الدوري برصيد 7 نقاط عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي، وذلك عندما يستقبل فريق دبا الفجيرة الثالث برصيد 6 نقاط، حيث ينتظر أن تحظى المباراة بحضور جماهيري، وذلك نسبة لما يملكه الناديان من قاعدة جماهيرية كبيرة.



في اللقاء الثالث، يتطلع كل من الجزيرة الحمراء «نقطة وحيدة» لمغادرة مراكز القاع، وذلك عندما يلتقي بضيفه سيتي صاحب المركز 11 برصيد 3 نقاط، وكان سيتي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على الاتفاق بنتيجة 2-0.



وتقام يوم السبت مباراتا الإمارات والبطائح في قمة الأسبوع ويتطلع الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة الإمارات على أرضية ملعب الفجيرة بهدف وهزيمة البطائح في الشارقة على يد العربي المتصدر ويملك الإمارات صاحب الأرض 3 نقاط من 3 مباريات والبطائح 4 نقاط.



ويواجه الاتفاق الثالث عشر والذي يملك نقطة وحيدة ضيفه غلف يونايتد صاحب المركز الأخير دون رصيد من النقاط، وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد بمباراتي الحمرية والفجيرة، إلى جانب دبا الحصن وبالم سيتي.