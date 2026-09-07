العربي لا يعرف الخسارة في «الهواة».. و32 بطاقة ملونة تتصدر ملامح الجولة الثالثة

شهدت مواجهات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى «الهواة» الكثير من الإثارة والندية، خلال المباريات السبع التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، وأحرز اللاعبون 17 هدفاً، إلى جانب إشهار الحكام 32 بطاقة ملونة، في مؤشر جديد على قوة المنافسة والإثارة التي تميز انطلاقة الموسم الكروي الحالي لدوري الدرجة الأولى.

وأسفرت النتائج التي غاب عنها التعادل عن استمرار العربي المتوهج في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط إثر فوزه الصريح على البطائح بهدفين مقابل هدف ليغرد فارس أم القيوين وحيداً في قمة الترتيب، وحل الذيد في الوصافة برصيد 7 نقاط، بعدما عاد من بعيد وحقق فوزاً مهماً خارج ملعبه على غلف يونايتد، الذي يقوده الرسام الإسباني أندرياس إنييستا، بنتيجة 3 ـ 2. وتساوت ثلاثة أندية برصيد 6 نقاط على المراكز من الثالث وحتى الخامس هي الفجيرة ودبا وفورت فوريتوس، مفاجأة دوري الهواة، الذي واصل نتائجه اللافتة وحقق فوزه الثاني في المسابقة بعد تخطيه عقبة دبا الحصن بهدف دون رد، فيما تفوق الفجيرة على الإمارات بالنتيجة ذاتها.

ويأتي العروبة في المركز السادس برصيد 5 نقاط، يليه البطائح سابعاً برصيد 4 نقاط، بينما تملك أندية الإمارات وبالم سيتي ودبا الحصن وسيتي والحمرية 3 نقاط لكل منها، لتحتل المراكز التالية في جدول الترتيب. ويتذيل غلف يونايتد الترتيب من دون رصيد، مع الإشارة إلى أن بعض الفرق، وفي مقدمتها دبا الفجيرة ودبا الحصن وغلف يونايتد، خاضت مباريات أقل من بقية المنافسين.

صراع الهدافين

وعلى صعيد سباق الهدافين، ينفرد المغربي ياسين بنطيب، لاعب العربي، بالصدارة برصيد 4 أهداف، يليه زميله ويسلي براغا برصيد 3 أهداف، ويتساوى معه كل من داسيلفا لاعب الذيد، وأندرسون لاعب سيتي، وتوناني أفوب، برصيد 3 أهداف لكل منهم.

الأسبوع الرابع

وتنطلق مواجهات الأسبوع الرابع يوم الجمعة المقبل بثلاث مباريات، حيث يستضيف الذيد فريق دبا، ويلتقي العربي ضيفه العروبة، فيما يواجه الجزيرة الحمراء فريق سيتي في رأس الخيمة. وتقام يوم السبت مباراتا الإمارات والبطائح، والاتفاق وغلف يونايتد، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بلقاءي الحمرية والفجيرة، ودبا الحصن وبالم سيتي.