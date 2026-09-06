فورت فيرتوس يفجر المفاجأة ويهزم دبا الحصن بهدف نظيف في «الهواة»

واصل فريق فورت فيرتوس الوافد الجديد لدوري الأولى تحقيق المفاجآت وتمكن من تحقيق فوزه الثاني في المسابقة عندما تفوق على دبا الحصن على أرضية ملعبه بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب مسيح دايدو في الدقيقة الرابعة لبداية المباراة، وعلى الرغم من الأفضلية المطلقة لدبا الحصن إلا أن فريق فورت فيرتوس تمكن من الحفاظ على الهدف المبكر والظفر بالعلامة الكاملة التي رفعت رصيد الفريق إلى 6 نقاط في وقت متقدماً نحو المركز الرابع برصيد 6 نقاط مناصفة مع دبا والفجيرة، وبقى دبا الحصن برصيد 3 نقاط مع خوض مباريات أقل بعد أن خاض مباراة الجولة الأولى ضد الحمرية وفاز عليه بنتيجة 4-0 وغاب عن مواجهات الأسبوع الثاني بسبب الراحة الإجبارية.

وكانت المباريات الست التي أقيمت في اليومين الماضيين قد أسفرت عن فوز العربي على البطائح 2-1، وهى نفس نتيجة بالم سيتي الفائز على الحمرية، كما حضرت نتيجة 2-0 خلال مباراتي العروبة المتفوق على الجزيرة الحمراء وسيتي على الاتفاق، وفاز الذيد على غلف يونايتد بنتيجة 3-2، والفجيرة على الإمارات بهدف دون رد.