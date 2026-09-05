الفجيرة يعود للانتصارات وفوز أول لبالم وسيتي في الهواة

استعاد الفجيرة نغمة الانتصارات بعد التعثر، خلال الأسبوع الماضي، وتمكّن من تحقيق فوز صعب ومهم على ضيفه الإمارات، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب محمد سالم في الدقيقة 8 ليرفع الذئاب رصيده إلى 6 نقاط متقدماً نحو المركز الثالث وبقي الإمارات بـ3 نقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية في المسابقة.

وفي مباراة ثانية حقق بالم سيتي انتصاره الأول في المسابقة الذي جاء على حساب الحمرية بنتيجة 2-1، أحرز لبالم سيتي أليخاندرو ميليرو ومنصور سعيد في الدقيقتين 65، 79 وأحرز يتيمة الحمرية اللاعب إبراهيم محمد في الوقت بدل الضائع وأكمل بالم سيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب جويل وارجوجا 77 ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط وهو نفس رصيد الحمرية.

وفي اللقاء الثالث وضع سيتي حداً لهزائمه وانتفض أمام الاتفاق بعد أن حقق عليه الفوز بهدفين دون رد عن طريق أندرسون سالفينيو وبيني دي في الدقيقتين 81، 90+3، وطرد حكم اللقاء لاعب الاتفاق اينوك بارواه في الدقيقة 65، ليضع سيتي أول 3 نقاط في رصيده وبقى الاتفاق بنقطة وحيدة.

وتقام، الأحد، مباراة واحدة تجمع دبا الحصن بضيفه فورت فيرتوس في ختام الجولة الثالثة.