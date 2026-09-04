العربي يتصدر «الهواة» بالعلامة الكاملة

عزز العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى إثر فوزه الصعب على مضيفه البطائح بنتيجة 2-1 ليرفع فارس أم القيوين رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما بقي الخاسر برصيد 4 نقاط، أحرز ثنائية العربي كل من فهد الظنحاني وجابريل كامارجو في الدقيقتين 27، 48، وسجل للبطائح أندريجو أوليفيرا في الدقيقة 56، وجاءت المباراة في افتتاحية الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى.

وفي مباراة ثانية صعد الذيد لمركز الوصافة بعد فوزه المثير على مضيفه غلف يونايتد بنتيجة 3-1، أحرز الثلاثية فارس هلال «هدفين» وروشا في الدقائق 5، 46،49، وأحرز لغلف يونايتد توناني أفوب «هدفين» 32، 90، ليرفع الذيد رصيده إلى 7 نقاط. وبقي غلف يونايتد بقيادة المدرب الإسباني أندرياس إنيستا دون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وحقق العروبة فوزه الأول في الدوري بعد عبوره فريق الجزيرة الحمراء بهدفين دون رد عن طريق سينسيا جولاسيك وشاهين سرور في الدقائق 47، 90+1 ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، وتجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند نقطة.

وتقام السبت 3 مباريات، حيث يستقبل الفجيرة برصيد 3 نقاط ضيفه الإمارات بذات الرصيد، وفي مباراة ثانية يبحث كل من سيتي وضيفه الاتفاق عن الفوز الأول في الدوري بعد تعرض سيتي لهزيمتين والاتفاق لهزيمة كما تعادل ضد العروبة.

ويواجه بالم سيتي، بلا رصيد من النقاط، ضيفه الحمرية الفائز في اللقاء الماضي على فورت فيرتوس بهدف، ويوم الأحد تختتم مواجهات الجولة الثالثة بلقاء فورت فيرتوس بفريق دبا الحصن الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على الحمرية، وغاب عن مواجهات الأسبوع الثاني بسبب الراحة الإجبارية، في وقت حقق فيه فريق فورت فيرتوس مفاجأة الأسبوع الأول بالفوز على الإمارات، قبل أن يخسر في الجولة الثانية بصعوبة ضد الحمرية بهدف دون رد.