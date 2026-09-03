3 مواجهات تدشن الأسبوع الثالث من دوري «الهواة»

تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الجمعة مواجهات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى وذلك بإقامة 3 مباريات مهمة في مقدمتها مباراة العربي المتصدر بالعلامة الكاملة «6 نقاط» والذي يحل ضيفاً على البطائح الرابع برصيد 4 نقاط في قمة مرتقبة تجمع العائد من دوري المحترفين البطائح مع فريق العربي المتوهج مع المدرب فؤاد بومضل، الذي استطاع تحقيق الفوز في مباراتيه السابقتين ضد بالم سيتي والفجيرة، في وقت حقق فيه البطائح بقيادة المدرب الوطني محمد الجالبوت الفوز على الاتفاق وتعادل قبل أسبوع ضد الجزيرة الحمراء خارج الديار.

وفي المباراة الثانية يبحث فريقا العروبة والجزيرة الحمراء عن الفوز الأول في المسابقة بعد انقياد العروبة لتعادليين على التوالي الأول أمام الذيد والثاني ضد الاتفاق في وقت خسر فيه الجزيرة الحمراء ضد الفجيرة وتعادل مع البطائح.

وتقام المباراة الثالثة عند الساعة السابعة وخمس دقائق وتجمع فريقي غلف يونايتد بقيادة المدرب الإسباني إنيستا بضيفه الذيد الذي يدربه المغربي المخضرم إبراهيم بفود، وتقام هذه المباراة على ملعب منتجع جبل علي.

ويوم السبت تقام أيضاً 3 مباريات يستقبل الفجيرة الجريح برصيد 3 نقاط ضيفه الإمارات أيضاً بذات الرصيد في قمة الأسبوع، في مباراة ثانية يبحث كل من سيتي وضيفه الاتفاق عن الفوز الأول في الدوري بعد تعرض سيتي لهزيمتين والاتفاق لهزيمة وتعادل ضد العروبة.

ويواجه بالم سيتي بلا رصيد من النقاط ضيفه الحمرية الفائز في اللقاء الماضي على فورت فيرتوس بهدف، ويوم الأحد تختتم مواجهات الجولة الثالثة بلقاء فورت فيرتوس بفريق دبا الحصن الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على الحمرية وغاب عن مواجهات الأسبوع الثاني بسبب الراحة الإجبارية في وقت حقق فيه فريق فورت فيرتوس مفاجأة الأسبوع الأول بالفوز على الإمارات قبل أن يخسر في الجولة الثانية بصعوبة ضد الحمرية بهدف جون رد.