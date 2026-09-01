أسماء «عالمية» بلا بصمة تهديفية في دوري «الهواة»

للأسبوع الثاني على التوالي يغيب أبرز نجوم دوري الدرجة الأولى «الهواة» الذين انضموا مؤخراً إلى أنديتهم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عن التهديف على غرار الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب الاتفاق، إلى جانب زميله دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونيخ وسبورتنغ لشوبة السابق، والبرتغالي نيلسون بيريرا وباسيلي، في وقت تنتظر فيه جماهير دبا الحصن لاعبها الجديد الإسباني أليكس فيرنانديز، الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد وإسبانيول وقادش، وكذلك يبحث السنغالي موسى ماريغا، لاعب بالم سيتي، والنجم السابق للهلال والشارقة عن أول أهدافه مع فريقه الجديد «بطل الثنائية» دوري الدرجة الثانية ومسابقة كأس الاتحاد في الموسم الماضي.

صدارة العربي

وكانت مواجهات الأسبوع الثاني من المسابقة قوية، وتمكّن العربي من حسم مواجهة القمة أمام الفجيرة المتصدر برباعية لينتزع منه الصدارة، ويوجه فريق العربي إنذاراً شديد اللهجة لبقية الفرق المنافسة بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي برصيد 6 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه دبا الفجيرة، المنتصر على غلف يونايتد بقيادة الرسام إنييستا، المدير الفني الجديد لفريق غلف.

ويأتي في المركز الثالث والرابع الذيد وجاره البطائح برصيد 4 نقاط ثم 5 فرق برصيد 3 نقاط وهى دبا الحصن والفجيرة، الإمارات، فورت فيرتوس، الحمرية.

ثم العروبة العاشر بنقطتين، ويملك الاتفاق والجزيرة الحمراء نقطة لكل فريق ثم بالم سيتي وغلف يونايتد دون رصيد من النقاط في المركزين الـ14 والـ15.

وشهدت لقاءات الأسبوع 25 تسجيل 25 هدفاً، ويجلس ثنائي العربي ياسين بنطيب برصيد 4 أهداف وزميله ويسلي براغا بثلاثة أهداف على صدارة الهدافين، ثم يأتي 8 لاعبين برصيد هدفين.

وتجمع مباريات الأسبوع الثالث الذي ينطلق الجمعة المقبل كلاً من العروبة الذي يلاقي الجزيرة الحمراء، ويستقبل البطائح فريق العربي في قمة الأسبوع، ويلاقي غلف يونايتد ضيفه الذيد، ويوم السبت تقام أيضاً 3 مواجهات تجمع الفجيرة بضيفه الإمارات وسيتي يستقبل الاتفاق، وبالم سيتي ضد الحمرية، فيما تختتم مباريات الجولة يوم الأحد المقبل بمواجهة دبا الحصن لفريق فورت فيرتوس.