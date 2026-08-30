فوز أول للإمارات والحمرية في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق الإمارات فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى بعد تخطيه عقبة ضيفه بالم سيتي ماكس بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى «الهواة» أحرز ثلاثية الإمارات كل من: لوكاس فيرناند «هدفين» وأحمد الظنحاني في الدقائق 7، 33، 52 وسجل يتيمة الخاسر منصور سعيد 22 ليضع الإمارات أول 3 نقاط في رصيده، وظل بالم سيتي دون رصيد من النقاط بعد تعرضه الهزيمة الثانية على التوالي، حيث كانت الأولى قبل أسبوع ضد العربي المتصدر.

وفي المواجهة الثانية سار الحمرية على طريق الإمارات، وتمكن من تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد اجتيازه ضيفه فورت فيرتوس بهدف يوسف الزجاري في الدقيقة 28 لينال الحمرية النقاط الثلاثة وهو نفس رصيد فورت فيرتوس.