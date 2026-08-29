العربي ينتزع صدارة «الهواة» بالأربعة

انتزع العربي صدارة دوري الدرجة الأولى من الفجيرة بعد الفوز عليه بنتيجة 4 ـ 1 خلال اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الأسبوع الثاني من دوري الأولى، أحرز رباعية العربي التي جاءت على مدار الشوطين كل من ياسين بنطيب «هدفين» وشيخ تيميتي وويسلي براغا في الدقائق 4، 61، 69، 81، وأحرز للفجيرة لاعبه فينسيوس رانجيل في الدقيقة 26 ليرفع العربي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن دبا الفجيرة الفائز، أمس، على غلف يونايتد بنتيجة 4 ـ 3، فيما تراجع الفجيرة إلى المركز السادس بثلاث نقاط، وفي المباراة الثانية حقق البطائح العائد من الأضواء تعادلاً سلبياً أمام مضيفه الجزيرة الحمراء ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد البطائح إلى 4 نقاط في المركز الثالث في وقت وضع فيه الجزيرة الحمراء أول نقطة في بنك الدوري.

وتقام الأحد مباراتان في ختام مواجهات الأسبوع الثالث تجمع الإمارات ضد بالم سيتي والحمرية في مواجهة فورت فيرتوس.

وأسفرت مباريات اليوم الأول عن فوز دبا على غلف يونايتد وفوز الذيد على سيتي بنتيجة 5 ـ 1.