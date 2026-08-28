إنييستا يخسر ضربة البداية.. والذيد يكتسح سيتي





متابعة – محمد فضل

لم تكن ضربة البداية موفقة للإسباني أندرياس إنييستا ، المدير الفني لفريق غلف يونايتد، في مستهل مشواره التدريبي، بعدما خسر فريقه أمام مضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 4-3، في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، شهدت تسجيل سبعة أهداف.

وفرض دبا الفجيرة أفضليته في اللقاء، ونجح في حسم المواجهة لمصلحته برباعية حملت توقيع جوناثان لاتينا، ومالك أتاندا مدافع غلف يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه، وجون فريكي، وعبدالله سعيد، الذي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، سجل ثلاثية غلف يونايتد يونغ بوسوكو وبينك أفوب، إلى جانب مالك أتاندا، الذي عوّض عن هدفه العكسي بتسجيل هدف لفريقه، إلا أن محاولاته لم تكن كافية لتفادي الخسارة الأولى للفريق في المسابقة.

ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى 6 نقاط، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما بقي غلف يونايتد من دون نقاط.

وفي مباراة ثانية، حقق الذيد فوزاً عريضاً على ضيفه سيتي بنتيجة 5-1، في مباراة سيطر خلالها أصحاب الأرض على مجريات اللعب وحققوا انتصارهم الأول في المسابقة.

وسجل خماسية الذيد غريغوري روشا، وصلاح الدين بهي، والحساني تامبورا، وعبدالرحيم أهلي، وأيوب الحميدي، فيما أحرز سالفيانو هدف سيتي الوحيد.

وبهذا الفوز، رفع الذيد رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، بينما بقي سيتي من دون نقاط بعد تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وفي المواجهة الثالثة، عاد العروبة من ملعب الاتفاق بنقطة ثمينة بعدما فرض التعادل 1-1، رغم خوضه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وتقدم الاتفاق بهدف علي اليحيائي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يتمكن العروبة من إدراك التعادل عن طريق بير كوندي في الدقيقة 75.

وكان العروبة قد أكمل المباراة منقوصاً بعد طرد لاعبه لوكاس دي سوزا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن الفريق نجح في الحفاظ على تماسكه والخروج بنقطة رفعت رصيده إلى نقطتين، فيما حصد الاتفاق نقطته الأولى في البطولة.

وتتواصل مباريات الجولة، السبت، بإقامة مباراتين، حيث يستقبل العربي ضيفه الفجيرة في المواجهة الأولى، فيما يحل البطائح ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة في اللقاء الثاني.