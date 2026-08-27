الإسباني إنييستا يدشن مشواره التدريبي من ملاعب الإمارات أمام دبا

يدشن النجم الإسباني أندرياس إنييستا مسيرته التدريبية من ملاعب الإمارات، عندما يقود فريقه غلف يونايتد خلال المواجهة المرتقبة التي تجمعه الجمعة بمضيفه دبا الفجيرة، وذلك في تمام الساعة السابعة و5 دقائق في افتتاحية الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ويتطلع الأسطورة إنييستا إلى أن تكون بدايته مع فريقه غلف يونايتد مميزة، إذ يتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية بملعب تحفة النواخذة في نادي دبا الفجيرة، وكانت القرعة قد أعفت غلف يونايتد من خوض مباراة الأسبوع الأول الذي فاز فيه دبا على سيتي بنتيجة 3-1 وهو الفوز الذي جعل دبا ضمن فرق الصدارة برصيد 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية يتطلع العروبة ومضيفه الاتفاق إلى حصد النقاط الثلاث الأولى لهم في المنافسة عندما يلتقي الفريقان على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير الجمعة، وفي اللقاء الثالث يستقبل الذيد بنقطة يتيمة ضيفه سيتي دون نقاط على أرضية ملعب الذيد في الشارقة.

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تبرز قمة العربي والفجيرة، السبت، صراعاً مرتقباً على أرضية ملعب العربي في أم القيوين وكان الفجيرة متصدر الترتيب بفارق الأهداف قد حقق فوزاً عريضاً على الجزيرة الحمراء بنتيجة 6-0 في وقت اكتسح فيه العربي فريق بالم سيتي بخماسية، وفي المباراة الثانية يحل البطائح ضيفاً على الجزيرة الحمراء المثخن بجراح الهزيمة الثقيلة أمام الفجيرة.

ويوم الأحد تختتم مواجهات هذه الجولة بلقاء الجريحين الإمارات بضيفه بالم سيتي، وخسر الإمارات بثنائية ضد فريق فورت فيرتوس الوافد الجديد لدوري الأولى في وقت انهزم فيه بالم سيتي ضد العربي 2-5، وفي اللقاء الأخير يسعى الحمرية لمصالحة جمهوره بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام دبا الحصن برباعية نظيفة، إذ يواجه الحمرية في الشارقة فريق فورت فيرتوس الذي يملك 3 نقاط إثر فوزه على الإمارات بهدفين مقابل هدف.