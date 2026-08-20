3 مواجهات تدشن سباق الصعود إلى دوري المحترفين









تعود عجلة دوري الدرجة الأولى إلى الدوران من جديد مع انطلاقة موسم اتحاد الكرة 2026-2027، حيث تقام غداً الجمعة ثلاث مواجهات قوية ومثيرة، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، وسط ترقب كبير لانطلاقة موسم جديد يتوقع أن يشهد منافسة قوية على بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وتشهد النسخة الجديدة من المسابقة مشاركة 15 فريقاً، هي دبا الحصن، ودبا الفجيرة، والبطائح، والفجيرة، والعروبة، والعربي، والإمارات، والجزيرة الحمراء، والحمرية، والذيد، إلى جانب خمسة من فرق الشركات، وهي سيتي وغلف يونايتد بقيادة المدرب الإسباني أندريس إنييستا، والاتفاق الذي يقوده الإيطالي ماريو بالوتيلي، فضلاً عن الصاعدين حديثاً إلى دوري الهواة بالم سيتي وفورت فيرتوس.

ويلتقي غداً البطائح مع الاتفاق، وسيتي مع دبا، والعروبة مع الذيد، فيما تستكمل الجولة السبت بمباراتي الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، وبالم سيتي مع العربي، على أن تختتم الجولة الأحد المقبل بمواجهتي فورت فيرتوس مع الإمارات، ودبا الحصن مع الحمرية في ديربي الشارقة.

نكهة عالمية

وتبدو النسخة الجديدة من دوري الدرجة الأولى مختلفة عن المواسم الماضية، وتحمل صبغة عالمية واضحة على صعيد المدربين واللاعبين، بعد استقطاب عدد من الأسماء المعروفة التي سبق لها الظهور في أكبر الدوريات الأوروبية، لتمنح المسابقة زخماً إعلامياً وفنياً كبيراً، وجاءت هذه الطفرة بعد نجاح تجربة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، الذي قاد غلف يونايتد إلى تحقيق تأهل تاريخي لدوري المحترفين، كأول فريق من أندية الشركات يصل إلى دوري الأضواء والشهرة، لتغري التجربة أسماء عالمية أخرى بالسير على الخطى نفسها، وفي مقدمتها الإسباني أندريس إنييستا، الذي وقع عقداً لتدريب غلف يونايتد في أول محطة تدريبية له بعد اعتزاله، فيما تعاقد بالم سيتي مع المدرب الفرنسي عيسى غريغوري، الذي سبق له العمل مع الوحدة ودبا.

كما ينتظر أن يقود فريق الإمارات (الصقور) المدرب السابق للحسين إربد والوحدات الأردنيين جمال محمود، إلى جانب العراقي غازي فهد الشمري، المدرب السابق في ناديي العين وكلباء، والحالي مع دبا، وهو ما يعكس التنوع الكبير في مدارس التدريب بالمسابقة.

وعلى صعيد اللاعبين، تزخر النسخة الجديدة بعدد من النجوم الذين سبق لهم التألق في الملاعب الأوروبية، وفي مقدمتهم المدافع الفرنسي كورت زوما مع بالم سيتي، بعد مسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الفرنسي، فيما يخوض الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم إنتر ميلان ومانشستر سيتي السابق، موسمه الثاني مع الاتفاق.

ويبرز أيضاً البرازيلي دوغلاس كوستا، نجم بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق، والإيطالي باسيلي، إلى جانب البرتغالي نيلسون بيريرا، لاعب سبورتنغ لشبونة السابق، فيما يظهر الإسباني أليكس فيرنانديز، الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد وإسبانيول وقادش، بقميص دبا الحصن، لتمنح هذه الأسماء دوري الهواة نكهة عالمية وترفع سقف التوقعات بموسم استثنائي ومثير.